Раменский центр материнства и детства отметил 8 лет

10 ноября 2017 года свои двери распахнул современный и оснащенный всем необходимым оборудованием Раменский центр материнства и детства. Родильному дому, именно так врачи привыкли его называть, исполняется 8 лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день это медицинское учреждение, где применяются все современные методики в области акушерства. Врачи центра выполняют сложные операции по удалению миомы матки, сохраняя при этом орган. Здесь под чутким наблюдением естественным путем рожают женщины после кесарева сечения. Сюда приезжают женщины из других регионов страны, и здесь рады видеть будущего папу на партнерских родах.

Родильный дом в Раменском оснащен индивидуальными родильными боксами, а в послеродовом отделении комфортные одно- или двухместные палаты. Центр материнства и детства — это еще и отделения гинекологии и женская консультация, где недавно открылся кабинет репродуктивной помощи. Можно долго говорить о возможностях современного акушерства, но все же самый верный путь узнать о качестве оказания медицинской помощи в таком учреждении, как родильный дом, это поговорить с женщинами, которые испытали счастье встречи с малышом здесь — в стенах Раменского центра материнства и детства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.