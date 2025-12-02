Раменский парк проведет пробежки, мастер-классы и танцы 6-7 декабря

В Раменском парке 6 и 7 декабря пройдут спортивные и творческие мероприятия для всех возрастов. Программа включает пробежки, игры, мастер-классы и танцевальный вечер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 6 декабря, в Раменском парке пройдет еженедельная дружеская пробежка «5 вёрст» на 5 километров. Забег состоится с 9:00 до 10:00 на велолыжероллерной трассе. Во второй половине дня на детской велотрассе организуют мероприятия для детей: с 14:45 до 15:20 — веселые старты, с 15:20 до 15:55 — подвижные игры. В 16:00 начнется творческий мастер-класс «Мастерим своими руками», который продлится до 16:30. Вечером с 17:00 до 18:00 на площадке «Лира» пройдет танцевальный вечер ретротанцев.

В воскресенье, 7 декабря, на детской велотрассе с 13:45 до 14:20 пройдет спортивная игровая программа, а с 14:20 до 14:55 — анимационная детская программа. Завершит день творческий мастер-класс «Мастерим своими руками» с 15:00 до 15:30.

Все мероприятия открыты для посетителей всех возрастов и рассчитаны на семейный отдых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.