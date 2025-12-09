Раменский колледж провел традиционный День открытых дверей

сегодня в 10:24

Мероприятие привлекло множество абитуриентов и их родителей, заинтересованных в получении качественного профессионального образования.

Представители приемной комиссии подробно рассказали о порядке поступления, особенностях зачисления на разные специальности и направлениях подготовки. Особое впечатление на гостей произвело посещение учебных площадок.

Участники смогли лично оценить уровень оснащения учебных лабораторий и мастерских, познакомиться с передовым оборудованием, на котором предстоит обучаться будущим студентам.

Раменский колледж продолжает традиции открытого диалога с потенциальными студентами. День открытых дверей — не просто презентация, а возможность задать вопросы напрямую специалистам приемной комиссии, получить персональные рекомендации по выбору специальности и лично убедиться в уровне материально‑технического оснащения.

«Мы верим, что качественное образование — основа успешной карьеры», — сообщили в руководстве учреждения.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев