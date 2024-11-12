Раменский колледж победил в конкурсе организации практики среднего профобразования

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Победителем Всероссийского конкурса на лучшую организацию практики СПО по различным направлениям воспитания в номинации «Лучшая практика в области патриотического воспитания» стал Раменский колледж. Заместитель директора по УВР Воробьева Ю. Д. подготовила проект на тему: «Внедрение технологии коллективного патриотического воспитания „Добрые сердца“.

Программа включала в себя разнообразные мероприятия: встречи с ветеранами, участие в различных акциях и мероприятиях.

Студенты с увлечением участвовали в изучении истории родного края, посещая музеи и мемориалы, а также участвуя в облагораживании памятников истории и культуры Раменского городского округа.

Ключевым моментом является то, что каждый преподаватель внес свой вклад в создание уникальной образовательной среды, которая помогает студентам раскрывать свои таланты и стать достойными гражданами своей страны.

Конкурс, по результатам которого будет определена победа, может стать стимулом для дальнейшего совершенствования воспитательной деятельности.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.