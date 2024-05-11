Раменские поисковики подняли останки 195 воинов, безымянно захороненных в годы ВОВ

В этом году во время майских раскопок поисковики подняли останки 195 воинов, безымянно захороненных в годы ВОВ.

«Облака» ведут работы под Старой Руссой, потому что именно там приняла свой первый бой сформировавшаяся в 1942 году в Раменском 7-я воздушно-десантная дивизия.

Школьники с увлечением участвуют в деятельности и клуба, и поискового отряда, изучают нашу Родину и ее историю. Находки, найденные в экспедиции, ребята привозят в музей отряда. Он базируется в Дергаевской школе № 23. Именно там создан музей, где собраны экспонаты, привезенные из экспедиций.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.