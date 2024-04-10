Ракова: Москвичи смогут пожениться на Красную горку на выставке «Россия»

Московские молодожены смогут принять участие в массовой регистрации брака в рамках Всероссийского свадебного фестиваля на выставке-форуме «Россия» 12 мая 2024 года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Планируется, что в одно время максимальное количество пар зарегистрирует брак. На выставке-форуме «Россия» уже были зарегистрированы свыше 50 новых семей.

Для заключения брака на Красную горку на территории ВДНХ, 12 мая 2024 года, необходимо лично подать заявление в любой дворец бракосочетания Москвы и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Всего для заключения брака на территории Москвы доступно более 50 площадок. В их числе дворцы бракосочетания, станции метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет новый сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru.

Каждый пользователь может воспользоваться фильтрами, среди которых вид площадки, стиль интерьера.