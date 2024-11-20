Ракова: 13 столичных школьников и студентов отправятся в Антарктиду

13 столичных школьников и студентов колледжей, которые стали участниками Московской молодежной антарктической экспедиции, отправятся в уникальное путешествие на самый недоступный континент планеты, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Поход в Антарктиду состоится впервые по просьбе самих ребят. Изначально было всего 11 мест, но интерес молодежи оказался слишком высоким, и количество увеличили до 13.

Отбор участников состоял из пяти испытаний. Первым отборочным этапом стал Антарктический диктант. Затем ребята приняли участие в приключенческой гонке «Прогресс-2024». После этого школьники приняли участие в молодежном форуме «Антарктическая наука», а студенты — в конкурсах профессионального мастерства.

Финалистами стали восемь школьников и пять студентов колледжей. Их определили на учебно-тренировочных сборах «Антарктида зовет».

«Это уникальная возможность не только увидеть Антарктиду, но и внести свой вклад в научные исследования, которые помогут лучше понять экосистему этого удивительного континента», — отметила Ракова.

Участников экспедиции разделят на отряд школьников и студентов. Первые будут проводить научные исследования по заданию российских НИИ. Так, они изучат состояние льда и снега на предмет загрязнений, исследуют состояние атмосферы и понаблюдают за животными около станции «Прогресс».

Вторые будут следить за здоровьем участников, отвечать за связь, готовить пищу и заботиться о передвижном жилом модуле. Также все ребята будут вести постоянную видеотрансляцию с места событий.

Московская молодежная антарктическая экспедиция пройдет при поддержке столичного департамента образования и науки и московского отделения «Движения первых». Она начнется 26 ноября и продлится до 14 декабря.

Руководителями станут известный путешественник Матвей Шпаро и кандидат биологических наук Иван Смирнов. Перелет через Южный океан, из Кейптауна в Антарктиду, организует грузовая авиакомпания «Волга-Днепр».