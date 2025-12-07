Раки тянут на зону: курьер украл 4 кг деликатеса у клиента в Волгограде

В Волгограде курьеру грозит 5 лет тюрьмы за кражу 4 кг раков у клиента

Инцидент произошел 26 ноября. Курьер получил заказ на доставку 4 кг раков. При этом парень решил присвоить заказ и съесть на ужин. Однако дома он обнаружил, что раки испортились.

Клиент, не дождавшись заказа, обратился с претензией к администратору сервиса, который и обратился в полицию. Курьер раскаялся и признал вину. Парню грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске задержали курьера, который напал и ударил пенсионерку ногой по лицу в переходе метро. Выяснилось, что 28-летний мужчина психически болен.

