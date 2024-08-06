Ракеты по американской базе на западе Ирака выпустили с грузовика

Ракеты по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака были выпущены с грузовика, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

По словам источника, базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины. Обе ракеты разорвались на окраине базы. В результате они не нанесли ущерба.

Ранее в иракских СМИ появилась информация о взрывах в районе базы Айн-аль-Асад.

Ранее военные эксперты в Telegram-канале Fighterbomber рассказали, что полученные Украиной истребители F-16 могут переносить в том числе ядерные бомбы, но в настоящее время следует обратить внимание на ракету AIM-120 AMRAAM средней дальности.