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Ракету «Союз» с кораблем «Прогресс» установили на стартовой площадке Байконура

18 ноября ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» установили на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале .

Утром специалисты вывезли конструкцию. Затем ракету установили в вертикальное положение. В «Роскосмосе» поделились снимками соответствующих работ, которые провели на Байконуре в понедельник.

Подготовка к пуску ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» продолжается. Отправка состоится 21 ноября в 15:22 по московскому времени.

Грузовой корабль доставит космонавтам на МКС около 2500 кг грузов, включая топливо, продукты питания и воду.

Ранее на Байконуре поймали подозрительных граждан Франции и Германии. Они хотели сделать снимки ракеты-носителя «Энергия».