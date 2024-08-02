Ракетную опасность объявили в Курской области

В Курской области снова объявили ракетную опасность. Об этом написал в своем Telegram -канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он посоветовал всем, кто находится дома спрятаться в помещениях, в которых нет окон. Это может быть, к примеру, коридор, ванная комната или кладовая. Тем, кто находится на улице — найти ближайшее здание или подходящее укрытие.

Чуть позже врио губернатора сообщил, что ракетная опасность отменяется.

Ранее в Судже Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал магазин. При атаке беспилотника ВСУ пострадала местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в больницу.