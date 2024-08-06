Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекине объявляли угрозу ракетной атаки, сообщил в своем Telegram -канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Позже Гладков сообщил об отмене режима ракетной опасности.

Ранее киевский режим обстрелял еще три населенных пункта. Один из прилетов пришелся по социальному объекту в Шебекине. В здании выбило окна, а также осколками посекло автобус на территории учреждения.