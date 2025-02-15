Ракета SpaceX вывела на орбиту более 20 интернет-спутников Starlink

В субботу ракета-носитель Falcon 9, разработанная американской компанией SpaceX, успешно вывела на орбиту свыше 20 мини-спутников, предназначенных для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает «Интерфакс» .

«Вывод 21 спутника Starlink подтвержден», — говорится в сообщении пресс-службы компании миллиардера Илона Маска.

Запуск ракеты был осуществлён в 01:14 по времени Восточного побережья США (09:14 по Москве) с 40-го стартового комплекса комической базы на мысе Канаверал во Флориде. Для успешного выхода на орбиту спутникам потребовалось около 1 часа.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя использовалась в 26-й раз. В ходе запуска совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон в Атлантическом океане.

Ранее Индия запустила свой навигационный спутник NVS-02, но он не смог выйти на заданную орбиту. В итоге из-за технических проблем аппарат завис на переходной орбите.