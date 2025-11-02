сегодня в 10:13

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту пятый южнокорейский спутник-шпион

Американская ракета SpaceX Falcon 9 успешно запустила пятый спутник-шпион для Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap .

«SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи», — говорится в публикации.

Запуск спутника, оснащенного радиолокационной системой с синтезированной апертурой, был осуществлен 2 ноября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Южная Корея завершила запуск последнего спутника в рамках программы по развертыванию пяти космических аппаратов. Они предназначены для более тщательного мониторинга ситуации в Северной Корее и снижения зависимости республики от спутниковых снимков, предоставляемых Соединенными Штатами.

Ранее «Роскосмос» подтвердил возможность создания многоразовой ракеты-носителя «Корона». Опытно-конструкторские работы начнут проводить в следующем году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.