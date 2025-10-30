«Роскосмос» подтвердил вероятность постройки многоразовой ракеты «Корона»

сегодня в 19:36

«Роскосмос» подтвердил возможность создания многоразовой ракеты-носителя «Корона». С помощью нее можно будет выводить на орбиту спутники, возвращать на Землю поврежденные или отслужившие устройства, летать из точки А в точку Б для доставки груза или перевозки человека на межконтинентальные расстояния за минуты. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

На предприятии «Роскосмоса» в ГРЦ Макеева прошло заседание Научно-технического совета по рассмотрению и защите итоговых материалов и результатов НИР (научно-исследовательской работы) «Корона» по подтверждению ключевых технологий создания полностью многоразовой ракеты-носителя.

Результаты испытаний, расчетов подтвердили, что воплотить в жизнь проект можно.

У «Короны» будет ряд преимуществ: высокие темпы пусков, дешевое выведение полезной нагрузки. Не придется выделять районы падения.

Можно будет как выводить, так и возвращать грузы с орбиты. Возможны перелеты из точки в точку. Еще груз будет сохраняться при возникновении нештатных ситуаций.

Опытно-конструкторские работы начнут проводить в следующем году.

