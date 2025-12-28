Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Российская ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Аист-2Т» и стартовала с космодрома Восточный, сообщает «Роскосмос».

Корпорация провела прямой эфир старта. На нем видно, как ракета отрывается от космодрома и улетает в темное небо.

На ней были установлены аппараты «Аист-2Т» и другие спутники различного назначения. Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит космические аппараты на заданные орбиты.

Ранее успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк.

