Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
Фото - © Роскосмос/РИА Новости
Российская ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Аист-2Т» и стартовала с космодрома Восточный, сообщает «Роскосмос».
Корпорация провела прямой эфир старта. На нем видно, как ракета отрывается от космодрома и улетает в темное небо.
На ней были установлены аппараты «Аист-2Т» и другие спутники различного назначения. Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит космические аппараты на заданные орбиты.
Ранее успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк.
