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Ракета с кораблем «Союз МС-26» и новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур в среду стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» и тремя членами экипажа 72-й долговременной экспедиции МКС, сообщает ТАСС .

Старт ракеты приурочен к 130-летию Ракетно-космического центра «Прогресс» и 650-летию города Киров. На внешнюю поверхность нанесены соответствующие изображения.

На борту находятся космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит. Экипаж проведет на орбите 202 суток и вернется 1 апреля следующего года. За это время космонавты выполнят 42 научных эксперимента.

Полет до МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения. Планируется, что корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю «Причал» в российском сегменте станции около 22:33 по Москве. Корабль успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Ранее отечественные космонавты и зарубежные члены экипажа провели совместный ужин на российском сегменте Международной космической станции. Возвращение на Землю космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта NASA Трейси Дайсон запланировано на 23 сентября.