«Рак речи случился»: SHOT ПРОВЕРКА повторно посетила IL Patio

SHOT ПРОВЕРКА вновь наведалась в IL Patio на Селезневской улице, где осенью 2024 года были выявлены нарушения.

По словам журналистов издания, целью визита было удостовериться, что ресторан решил санитарные проблемы, обнаруженные ранее: в осенний период 2024 года в заведении были выявлены следы насекомых, кишечная палочка и другие нарушения. Предыдущий владелец не предпринял мер по устранению проблем и решил продать бизнес. Это привело к приостановке деятельности ресторана на 90 суток.

Спустя полгода у IL Patio появился новый хозяин. Представители SHOT ПРОВЕРКИ без предупреждения посетили ресторан, чтобы оценить изменения. Несмотря на неожиданный визит и некоторое беспокойство, предприниматель предоставил доступ в помещение для проведения проверки.

«Мне кажется, я на 2 кило похудел и у меня рак речи случился», — поделился владелец.

Расследование показало, что теперь в ресторане нет тараканов, а санузлы, кухня и вытяжка — чистые и новые. Кроме того, в заведении была проведена реорганизация систем маркировки продуктов и закупок. Однако в случайно взятых блюдах специалисты пищевой лаборатории все же обнаружили кишечную палочку. Новый хозяин заверил, что выяснит причины произошедшего и примет меры для защиты здоровья посетителей.

По словам авторов проекта, SHOT ПРОВЕРКА продолжит наблюдение за ситуацией и будет информировать потребителей о качестве работы предприятий общественного питания.