«Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение со словом «мозгопрах»

На частоте загадочной радиостанции УВБ-76, которую называют «радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», прозвучали новые зашифрованные сообщения со словами «мозгопрах» и «подствольный». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Радиостанция вышла в эфир 6 ноября. Первое сообщение появилось в 13:03 по московскому времени. Текст был следующий: «НЖТИ 81666 МОЗГОПРАХ 6790 4701».

Затем, в 14:35 по московскому времени, появилась еще одна шифровка: «НЖТИ 76447 ПОДСТВОЛЬНЫЙ 4610 2469». Ранее оба этих необычных слова никогда не звучали в передачах радиостанции.

В прошлый раз необычное сообщение радиостанция передала 29 октября. В эфире прозвучало слово «Тормомозг». Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон».

«Радиостанция Судного дня» обычно транслирует повторяющиеся жужжащие сигналы. По одной из версий, они носят военный характер. Радиостанция работает с 1970-х годов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.