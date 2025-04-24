«Радиостанция Судного дня» передала девять новых посланий

По радиостанции УВБ-76 («Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка») передали девять новых сообщений. Они транслировались 24 апреля с 13:04 до 17:21 по московскому времени, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

На радиостанции, известной своим практически безостановочным «жужжащим» вещанием, по очереди прозвучали девять сообщений в сумме из дюжины слов. В первом послании прозвучало слово «Двинский», во втором — «Целостат» и «Биржевик», в третьем — «Швеллер», в четвертом — «Верхожом», в пятом — «Стечение», в шестом — «Пукосмак», «Лорошток» и «Зубролиф», в седьмом — «Наложенье», в восьмом — «Бродолай», в девятом — «Шпикомопс».

14 апреля «Радиостанция Судного дня» вновь выходила в эфир и передала четыре сообщения. С разницей в несколько часов прозвучали слова «Нептун», «Тимус», «Лисоплащ» и «Нутобакс».

До этого, 10 марта, радиостанция передавала комбинацию имен и цифр.

РИАМО подробно рассказывало, что известно о «Жужжалке», где она находится и зачем нужна.