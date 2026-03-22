Радиочастоты для Telegram: новая схема обмана у мошенников

Аферисты сделали фейковое приложение для Telegram, которое якобы позволяет общаться в мессенджере через радиочастоты, с помощью него они обманывают россиян, сообщает SHOT .

Мошенническая программа работает на системе meshtastic. В ней можно отправлять текст и геолокацию и в том случае, когда не ловят связь и Сеть.

При скачивании данного приложения в AppStore пользователи соглашаются на использование номера телефона и дают доступ к другим приложениям. Из-за этого злоумышленники могут достать личную информацию человека из разных сервисов, если на них не стоит пароль.

При этом само приложение оказывается нерабочим, и пользователи его удаляют. А на следующий день получают множество СМС с попытками взлома аккаунтов. Мошенники регистрируют номер телефона жертвы на сайтах и оформляют на них микрозаймы.

