Работу площадок «Зима в Москве» и катков могут изменить из-за сильного снегопада

Власти столицы отметили, что расписание мероприятий на площадках проекта «Зима в Москве» и сеансов на катках могут корректировать из-за сильного снегопада в мегаполисе, сообщает ТАСС .

Площадки проекта работают вне зависимости от погоды. Но некоторые мероприятия в парках и на окружных площадках могут перенести на другое время.

Он добавил, что каткам под открытым небом требуется дополнительная уборка и подготовка льда в силу погодных условий, поэтому расписание сеансов также может быть скорректировано.

При этом горожане и туристы могут узнать всю актуальную информацию о работе площадок на портале проекта и в его Telegram-канале.

В регион пришел балканский циклон «Фрэнсис». В Москве и Подмосковье до 00:00 10 января объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах. Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада. В городе и области уже выпало большое количество снега, сугробы сильно выросли.

