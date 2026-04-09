Работодатели Подмосковья участвуют во Всероссийском опросе

Всероссийский опрос работодателей проходит в Подмосковье с 1 апреля по 1 июня 2026 года для определения кадровых потребностей экономики, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит опрос среди предприятий реального сектора экономики. Его цель — определить, какие специалисты наиболее востребованы сейчас и будут нужны в ближайшие годы.

«На основании полученных данных определяются контрольные цифры приема в образовательные учреждения в соответствии с потребностью экономики в кадрах. Иными словами, основываясь на этой информации будет приниматься решение о том, сколько и по каким специальностям набирать студентов в вузы и колледжи. На основании опроса 2026 года прогноз будет формироваться на 2027–2033 годы включительно», — рассказала директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

В министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что опрос проводится в третий раз. Работодателям необходимо до 1 июня 2026 года зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте https://prognoz.vcot.info/.

Задать вопросы по участию в опросе можно специалистам кадрового центра Подмосковья по телефону 8 (496)763-04-13, добавочный 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.