Работники «Мособлпожспаса» отработали навыки профподготовки в теплодымокамере

Накануне работники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали тренировку по подготовке газодымозащитников. Занятия проходили в специальной камере на базе подразделений, расположенных в городских округах Кашира, Серпухов, Ступино и муниципальном округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Первый заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк подчеркнул, что основной целью систематических тренировочных мероприятий является формирование у личного состава пожарно-спасательных подразделений навыков и компетенций, необходимых для эффективного функционирования в условиях экстремальных ситуаций.

«Пройдя инструктаж по технике безопасности, работники противопожарно-спасательной службы надели дыхательные аппараты со сжатым воздухом и приступили к выполнению практических заданий. В условиях непригодной для дыхания среды специалисты успешно обнаружили и спасли условно пострадавших. Также огнеборцы смогли отключить электроэнергию, найти и ликвидировать очаг возгорания. После этого газодымозащитники в полном составе покинули тренировочный комплекс и вышли на свежий воздух. Все поставленные задачи были выполнены в строгом соответствии с установленными нормативами», — подвел итоги Александр Голяк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.