Работники «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия урагана в Подмосковье

27, 28 и 29 сентября спасатели и пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» устраняли последствия ливня и шквалистого ветра в виде поваленных деревьев в городских округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал, что в минувшие выходные на Подмосковье обрушился ураган, о последствиях которого сообщали очевидцы из разных уголков региона. Специалисты оперативно выезжали на помощь местным жителям, так как поваленные деревья могут представлять угрозу здоровью людей и животных, а еще для водителей, которые могут не заметить опасное препятствие в условиях плохой видимости и темного времени суток.

«В эти дни специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» активно работали над ликвидацией последствий непогоды в разных местах Московской области. В деревне Березино городского округа Клин из-за сильного ветра были повалены десятки столбов и деревьев, а также сорваны крыши с домов и разрушены некоторые постройки. Из-за стихии даже снесло вышку сотовой связи. Работники 221-й и 313-й пожарно-спасательных частей с помощью бензопил распилили крупные ветви и стволы упавших деревьев и вместе с местными жителями расчистили завалы, освободив проезды к домам.

В поселке Бородинское Поле Можайского округа спасатели 308-й пожарно-спасательной части освободили автобусную остановку от поваленного дерева. А в городском округе Дубна специалисты поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части убрали упавшие деревья с дорог и восстановили движение транспорта на проезжих частях», — сообщил Сорокин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» уточнил, что если упавшее дерево представляет опасность, необходимо обратиться за помощью специалистов по номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.