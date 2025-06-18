Работникам «Рузского хлебозавода» рассказали о защите от мошенников

Старший помощник Рузского городского прокурора Валентина Борисова провела для сотрудников предприятия «Рузский хлебозавод» лекцию о том, как избежать мошеннических схем. Мероприятие было организовано в связи с ростом числа обращений от обманутых жителей, среди которых не только пенсионеры, но и молодые люд, сообщили в Прокуратуре региона.

«Если звонят с помощью мессенджеров, то в 99% случаев звонящие не являются представителями органов, банков и так далее. Скорее всего, это мошенники. Необходимо немедленно прекратить разговор», — посоветовала помощник прокурора.

Борисова акцентировала внимание, что общаться с такими «собеседниками» категорически не рекомендуется. Кроме того, ни в коем случае нельзя сообщать им паспортные данные или коды из СМС.

Как сообщает городская прокуратура, в последнее время увеличилось количество жалоб от жителей на мошеннические схемы. Под удар преступников попадают не только пожилые люди, но и представители молодого поколения.

Валентина Борисова также напомнила: если во время общения с незнакомцами возникают сомнения в их честности, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы.