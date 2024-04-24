Рабочая группа по СВО представила новые решения по мерам поддержки

В докладе, в частности, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчетах страховки при оформлении кредитов.

«Мы регулярно получаем обратную связь от семей наших Героев. Юридическая помощь очень востребована, но к нам поступали обращения о необходимости расширить эту меру поддержки. Родственники участников СВО отметили, что некоторые ситуации, в частности связанные с оформлением положенных льгот, требуют разрешения через суд, поэтому попросили нас, чтобы их интересы могли защищать представители от Госюрбюро и адвокатов-участников системы бесплатной юрпомощи. На основании этого запроса мы подготовили соответствующий законопроект», — рассказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Одновременно с этим в регионах России ведется планомерная работа по разработке собственных мер поддержки военнослужащих. Например, в Московской области 25 апреля вынесен на рассмотрение законопроект, которым предлагается предоставить участникам СВО и членам их семей право на бесплатное представление их интересов в суде

Среди инициатив предлагается освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но при этом сбор в 7% от суммы долга по-прежнему начисляется. Таким образом, сумма выплат искусственно увеличивается. Также появляется возможность опекунам военнослужащих претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов.

«Госдумой принят закон, освобождающий наследников военнослужащих и мирных жителей, погибших из-за обстрелов и терактов, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью. В первом чтении принят законопроект о начислении второй пенсии — по потере кормильца — детям-инвалидам погибших участников СВО. В первом чтении одобрена инициатива о праве членов семей участников спецоперации по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства», — добавил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме этого, доступно предоставление кредитных каникул, сохранение рабочего места, академического отпуска, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, приобретение жилья по военной ипотеке. Семья бойца также может рассчитывать на ряд льгот: для детей — путёвки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе с 1 по 11 классы.