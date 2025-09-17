Пыльная буря накрыла район Фили-Давыдково в Москве

На опубликованных фото и видео запечатлена плотная пелена пыли, накрывшая Кастанаевскую улицу. Из-за нее видимость сильно ухудшена. Облако сокрыло в себе дома, дорогу, машины.

По словам местных жителей, пелена цементной пыли стоит уже пятый день. Она возникла из-за того, что в районе проходит снос жилых домов. Люди жалуются, что им нечем дышать, а также на жуткий шум.

«Мы все кашляем и постоянно промываем Аквалором. Но все равно не спасает», — сказали жители.

Отмечается, что недалеко от места проведения работ находится школа. Взрослые опасаются за здоровье школьников.

