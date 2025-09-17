Дождь будет в Московском регионе 17 сентября

Днем 17 сентября в Москве и области ожидается от 19 до 21 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В среду днем в Москве и области будет облачная погода с прояснениями. По области местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 9 до 11 градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. По области местами будет небольшой дождь. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее психотерапевт Евгения Фомина рассказала, что осенью люди могут страдать из-за обострения психических расстройств. Это происходит из-за резкой смены погоды.