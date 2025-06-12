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Путин заявил, что важно заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы те не «стояли в чистом поле», сообщает РЕН ТВ .

По словам российского лидера, в госпрограмме нужно отдельно выделить пункт про заблаговременную подготовку баз и аэродромов для размещения новых оружейных систем.

Путину казал, что важно заранее рассчитать потребности и подготовить необходимую инфраструктуру. Глава государства уточнил, что финансовые ресурсы для строительства и модернизации баз и аэродромов нужно закрепить в госпрограмме «отдельной строкой».

Путин уточнил, что знаком со случаями, когда у руководителей просят перенести сроки подготовки плацдарма из-за других расходов. После этого новое вооружение размещают «в чистом поле».

Ранее Путин заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95%. Это высочайший показатель в мире.