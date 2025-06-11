Путин: доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95%

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Российский президент Владимир Путин заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде страны составляет 95%, это высочайший показатель в мире, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду глава государства начал серию специальных рабочих совещаний по рассмотрению параметров госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы.

«Сегодня наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего перспективных», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для этого необходимо использовать опыт СВО и различных региональных конфликтов.

По словам президента, также следует учитывать глобальные тенденции развития военных технологий. Сегодня количество стран, активно работающих в данном направлении, растет. Это говорит о формировании новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире.

Кроме того, глава государства поручил уделить особое внимание российской ядерной триаде, остающейся гарантией суверенитета страны.

Ранее Владимир Путин провел совещание с правительством РФ, в ходе которого заявил, что Вооруженные силы Украины несут огромные потери в зоне соприкосновения и отступают по всей линии фронта.