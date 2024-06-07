Путин заявил, что РФ должна войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации

Россия должна войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации в короткий срок, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ–24.

«Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тыс. роботов, причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе», — заявил глава государства.

По его словам, подобная возможность у России «безусловно есть».

Президент также подчеркнул, что за 6 лет РФ планирует войти в десятку мировых лидеров по научным разработкам. Будет запущен ряд новых нацпроектов: от популяризации науки до формирования спроса на высокотехнологичную продукцию, отметил российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что необходимо установить ставку в размере 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 г.