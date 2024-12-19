Путин высказался о запрете сайтов с порно

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии прокомментировал перспективы запрета порносайтов. Глава государства считает, что в целом запреты имеют место быть, однако именно в этом вопросе людям нужно предлагать альтернативу, которая бы интересовала их сильнее «фильмов для взрослых».

«Вот так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт: „Ну, слушайте, это я уже видел. А мне мне хочется посмотреть что-то другое“. Чтобы захватывало человека, понимаете?» — сказал Путин.

Президент также отметил, что распространенность порнографии — это «не только наша беда», но и проблема многих других государств.

«Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Во время мероприятия Путин также пошутил про «нетрадиционного гостя». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал блогера Влада Бумагу, который задал главе государства вопрос о блокировке видеохостинга YouTube.

