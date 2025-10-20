сегодня в 18:10

Путин вспомнил, как друг Михалкова облил его на юбилее вином

Президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды его облили красным вином. Это произошло во время празднования юбилея Никиты Михалкова, сообщает ТАСС .

Глава государства рассказал о курьезном случае в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия-1». По словам Путина, облил его один из друзей режиссера, присутствовавший на празднике.

После этого он долго извинялся перед президентом.

«Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», — рассказал Путин.

Однако, как отметил глава государства, гость свое слово не сдержал. Путин отметил, что обливший его продолжает употреблять вино, правда, в разумных пределах.

Также Путин назвал Михалкова, которому 21 октября исполнится 80 лет, большим артистом и классиком современного искусства.

Ранее режиссер рассказал депутатам, как понял «суть Путина». По его словам, это осознание пришло после давней беседы с главой государства и одной его фразы.

