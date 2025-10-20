Путин вспомнил, как друг Михалкова облил его на юбилее вином

Фото - © РИА Новости

Президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды его облили красным вином. Это произошло во время празднования юбилея Никиты Михалкова, сообщает ТАСС.

Глава государства рассказал о курьезном случае в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия-1». По словам Путина, облил его один из друзей режиссера, присутствовавший на празднике.

После этого он долго извинялся перед президентом.

«Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», — рассказал Путин.

Однако, как отметил глава государства, гость свое слово не сдержал. Путин отметил, что обливший его продолжает употреблять вино, правда, в разумных пределах.

Также Путин назвал Михалкова, которому 21 октября исполнится 80 лет, большим артистом и классиком современного искусства.

Ранее режиссер рассказал депутатам, как понял «суть Путина».  По его словам, это осознание пришло после давней беседы с главой государства и одной его фразы.

