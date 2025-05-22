сегодня в 13:27

Путин уволил Борисова с поста спецпредставителя по сотрудничеству в космосе

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об увольнении Юрия Борисова с должности спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новым спецпредставителем по международному сотрудничеству в области космоса Путин назначил Героя Советского Союза и Героя России космонавта Сергея Крикалева.

Оба указа вступают в силу со дня их подписания.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, которого назначили сенатором Совета Федерации от Архангельской области, написал заявление с просьбой включить его в состав комитета СФ по обороне и безопасности.