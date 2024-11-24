Путин упростил оформление машино-мест в собственность

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Долю в паркинге по новому закону можно выделять самостоятельно

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь хозяин части общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости без согласия всех собственников.

Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру и подготовить технический план, указано в документе.

Далее Росреестр обновит паспорт недвижимости и уведомит остальных дольщиков об этом в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в Реутове Московской области строят подземный паркинг на 1096 машиномест с кладовыми.