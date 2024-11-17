В Реутове появится подземный паркинг на 1096 машиномест

Глава Реутова Филипп Науменко вместе с коллегами проверил ход строительства подземного паркинга в микрорайоне 10А. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Вместе с коллегами осмотрели территорию парковочного пространства и обсудили фронт работ, — написал глава муниципалитета Филипп Науменко в своем ТГ-канале. — Считаю, что реализация этого проекта позволит не только решить проблему парковки в микрорайоне, но и создаст комфортные условия для жителей».

Строительные работы на объекте идут полным ходом. Сейчас специалисты занимаются прокладкой линий электрики, налаживают систему вентиляции, обустраивают кровлю и фасад, устанавливают двери и окна. С сегодняшнего дня приступили к выполнению работ по стяжке в помещениях.

Несколько лет назад застройщик ООО «ЭкспертСтрой» обанкротился, в следствие чего строительство подземного паркинга приостановили. На торгах по банкротству недостроенный объект приобрел специализированный застройщик «ПСК НПО машиностроения».

«Судьба этого объекта принесла немало проблем нашим жителям, и я знаю, как они ждут окончания строительства. Сейчас мы заметно набираем темпы, понимая, что наша главная задача — качественно и как можно быстрее завершить работы», — отметил директор АО «СЗ „ПСК НПО машиностроения“ Константин Байгушев.

Подземный паркинг, рассчитанный на 1096 машиномест, планируют ввести в эксплуатацию в конце 2025 года. В нем также разместятся более 800 внеквартирных кладовых. Рядом с объектом, на территории жилого комплекса «Новокосино-2», также появится современная детская площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.