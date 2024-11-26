Путин удостоил звания Героя России погибшего в зоне СВО офицера из Дагестана

Он выразил соболезнования родным Магомеда Исбакиева.

«Светлая память о Магомеде останется в наших сердцах, а история его подвига будет вдохновлять наших защитников», — написал Меликов.

Группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов ВСУ. Дагестанец продолжил руководить группой, несмотря на полученные ранения. В итоге поставленная задача была достигнута ценой его жизни. Герой похоронен на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Ранее участник программы «Время Героев» старший лейтенант Темирлан Абуталимов — Герой Российской Федерации, был награжден двумя орденами Мужества, медалью «Золотая Звезда», а также орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».