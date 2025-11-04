Путин учредил День коренных малочисленных народов и День языков народов РФ Общество сегодня в 09:36 Фото - © РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин учредил два новых праздника — День коренных малочисленных народов России и День языков народов страны. Первый будут отмечать в апреле, а второй — в сентябре.

Путин подписал указ «О дне коренных малочисленных народов Российской Федерации». Его учредили и будут отмечать 30 апреля. Указ вступил в силу 4 ноября. Также президент подписал указ «О Дне языков народов Российской Федерации». Праздник будут отмечать 8 сентября. Указ вступил в силу. 4 ноября в России отмечают День народного единства. Он посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году.