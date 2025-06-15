Путин: Россия никогда не запрещала нетрадиционные отношения

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия никогда не запрещала нетрадиционные отношения, при этом она против агрессивной пропаганды этого среди детей.

«Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что при этом нельзя агрессивно влиять на сознание молодого и еще не сформировавшегося человека до момента, пока он не ощутит себя взрослым.

Российский лидер добавил, что речь шла лишь о запрете пропаганды ЛГБТ*, а не о запрете нетрадиционных отношений. РФ проводит политику, при которой все люди должны быть равны.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить движение фембоев, которое размывает у молодых людей понятия о традиционных гендерных ролях.

* Международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ.