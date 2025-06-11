Путин: Россия должна в кратчайшие сроки нарастить возможности Сухопутных войск

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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия должна в кратчайшие сроки кратно нарастить возможности сухопутных войск, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду президент РФ проводит серию специальных рабочих совещаний по рассмотрению параметров госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы.

«Важно в кратчайшие сроки нарастить их (Сухопутных войск — ред.) боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что при ведении современных боевых действий любого масштаба и интенсивности Сухопутные войска продолжают оставаться доминирующей силой.

Ранее Владимир Путин заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде страны составляет 95%, это высочайший показатель в мире.