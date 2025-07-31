Путин разрешил следователям останавливать операции на счетах подозреваемых

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешит следователям приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, если есть подтверждение, что их применяли для преступной деятельности. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Приостанавливать операции по счетам подозреваемого могут максимум на 10 суток. Такое решение принимает только руководитель следственного органа и в случаях, когда действовать нужно быстро.

Путин также подписал закон, обязывающий банки передавать следователям справки по операциям, счетам и вкладам физических, юридических лиц. Документ вступит в силу 1 сентября. Это необходимо, чтобы увеличить эффективность противодействия преступлениям с применением IT-технологий.

Ранее Путин подписал закон, который предусматривает введение штрафа до пяти тыс. рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях России.