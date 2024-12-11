Путин: разработки ИИ — одно из ключевых условий технологического суверенитета

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Свои разработки в области искусственного интеллекта — одно из главных условий научного, технологического и мировоззренческого суверенитета государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта», проходящей с 11 по 13 декабря в Москве, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава государства отметил, что РФ необходимо создавать подобные технологии. Это необходимо для определения будущего.

Путин также сказал о мировоззренческом суверенитете и пояснил, что имеет в виду.

«Алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают… в основном, люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиции, национальные особенности и интересы», — отметил президент.

Кроме того, президент напомнил, что ИИ может понимать и проводить анализ даже картинок и видео, которые сложно разобрать. Интеллект работает и в плохих погодных условиях, и при любых помехах. Это создает широкие возможности для развития робототехники, разработки БПЛА для использования на земле, в воздухе и воде.

Также ИИ может использоваться для прогнозирования катастроф, разбора диаграмм, таблиц, решения задач.

Ранее российский миллиардер Виктор Вексельберг сказал, что искусственный интеллект может помешать только консервативным и ленивым бизнесменам.