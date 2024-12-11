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Миллиардер Вексельберг считает, что ИИ бесполезен только для ленивых

Российский миллиардер, руководивший проектом создания инновационного центра «Сколково», Виктор Вексельберг заявил, что искусственный интеллект может помешать только консервативным и ленивым бизнесменам, сообщает Life.ru .

По словам Вексельберга, искусственный интеллект приносит пользу бизнесу.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект участвует в обработке вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря.

Виктор Вексельберг на сегодняшний день занимает 23 место в списке 125 российских миллиардеров по версии Forbes.