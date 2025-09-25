Путин рассказал о прорыве России в ядерной энергетике

Путин: РФ к 2030 году создаст первую в мире ядерную энергосистему

РФ к 2030 году создаст первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Она позволит снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, сообщает РИА Новости .

Ресурсы урана, согласно прогнозам, могут быть исчерпаны к 2090 году. Однако это может случиться и раньше, отметил Путин.

Помимо этого, глава государства призвал наращивать требования к безопасности на всех стадиях атомного цикла. Среди них — добыча урана, а также эксплуатация реакторов.

Ранее сотрудники Росатома собрали вторую реакторную установку РИТМ-400 на предприятии «ЗиО-Подольск». Он будет использоваться на атомном ледоколе «Россия».

