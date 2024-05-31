Путин рассказал Львовой-Беловой, почему украинских детей вывезли в Россию

Путин заявил, что детей с Украины спасали от обстрелов и вывезли в РФ

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинских детей вывозили на территорию РФ, поскольку ребят спасали из зоны вооруженного конфликта. С такой позицией глава государства выступил на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает RT .

«Дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий», — сказал Владимир Путин.

Накануне президент России также посетил встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». В ходе беседы с семьей из Донецка Путин порассуждал о проведении спецоперации на Украине. В частности, российский президент заявил, что «в конечном итоге все встанет на свои места».