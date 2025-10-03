Путин рассказал, как из-за графика не успевает посмотреть страны

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что из-за графика своих рабочих поездок он не успевает посмотреть страны, которые посещает, сообщает RT .

«Как работа складывается: аэропорт — самолет — зал для каких-то мероприятий — аэропорт — самолет — Кремль…», — рассказал он на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, он был во многих странах, по почти ничего там не видел.

Ранее российский президент Владимир Путин впервые раскрыл детали личной встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоялась в рамках российско-американского саммита на Аляске 15 августа 2025 года.

