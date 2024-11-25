Путин распространил на Росгвардию выплату в 400 тыс руб за контракт на СВО

Действие единовременной выплаты в 400 тысяч рублей за заключение контракта на службу в зоне СВО распространено на Росгвардию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, говорится на официальном портале обнародования правовых актов.

Изменения внесены в президентский указ от 31 июля 2024 года № 644 «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации». Единоразовая выплата в 400 000 рублей будет выплачивать гражданам, заключившим контракт на один и более год с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Указ вступает в силу со дня подписания — 25 ноября.

Между тем свыше 300 участников СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки». Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что россияне гордятся и переживают за своих солдат, которым сегодня отведена особая роль.

