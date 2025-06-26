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Путин продлил право на отсрочку от призыва на службу для старообрядцев до 2030 г

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому право на отсрочку от призыва на военную службу для старообрядцев продлевается до 2030 года. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, речь идет о старообрядцах, которые прибыли из-за рубежа на постоянное место жительства в Россию.

Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

Впервые отсрочку от призыва на военную службу для старообрядцев ввели в 2020 году, она действует до текущего года включительно.

Ранее Президент РФ подписал закон о создании в стране многофункциональной платформы обмена данными. Она будет одновременно и мессенджером, и сервисом по предоставлению государственных, муниципальных услуг.