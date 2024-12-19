Путин признался, что немного пользуется интернетом

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что почти не пользуется интернетом, а телевизор смотрит очень редко.

«Я редко смотрю телевизор, времени на это нет, в интернете почти не бываю», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Также президент назвал условия, при которых сможет назвать себя абсолютно счастливым человеком. Он заявил, что для этого должны вернуться домой солдаты с фронта, а ученые и деятели искусств должны реализовать свои планы.

19 декабря состоялась программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединила форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечал на вопросы и журналистов, и россиян.